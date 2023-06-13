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Війна в Україні

Українські військові ліквідували позиції окупантів, звідки по Україні запускались дрони (відео)

Максим Карпенко

Українські військові ліквідували позиції окупантів, звідки по Україні запускались дрони (відео)

Українські військовослужбовці виявили та знищили місце, з якого окупанти запускали безпілотники. Для цього бійці використали дрони Mavic 3 і Mavic 3T.

Знищенням займалися на Сватівсько-Куп’янському напрямку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Бійці Армії дронів виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, та ефектно знищили ворожі позиції завдяки "пташкам" Mavic 3 та Mavic 3T від UNITED24. Цей кейс про майстерність операторів. Саме їхнє навчання – важлива частина нашого системного підходу до формування Армії дронів", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори з дронів точно скидають гранати за місцем розташування окупантів. Точний час та локація не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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Війна в Україні