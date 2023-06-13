Украинские военные ликвидировали позиции оккупантов, откуда по Украине запускались дроны (видео)

Украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили место, с которого оккупанты запускали беспилотники. Для этого бойцы использовали дроны Mavic 3 и Mavic 3T.

Уничтожением занимались на Сватовско-Купянском направлении. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Бойцы Армии дронов обнаружили место, с которого россияне запускали беспилотники, и эффектно уничтожили вражеские позиции благодаря "птичкам" Mavic 3 и Mavic 3T от UNITED24. Этот кейс об мастерстве операторов. Именно их обучение – важная часть нашего системного подхода к формированию Армии дронов", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как операторы из дронов точно сбрасывают гранаты по местоположению оккупантов. Точное время и локация не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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