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Война в Украине

Экипаж цел: появилось фото БМП Bradley после прямого попадания вражеского "Града"

Игорь Романько

Маляр показала фото Брэдли после обстрела Градом

Украинские военные успешно выполнили эвакуацию из поврежденной боевой машины после прямого попадания вражеской ракеты "Град" в их БМП "Брэдли". Это событие произошло во время боевой задачи, когда бронемашина получила серьезные повреждения. Однако благодаря мужеству и профессионализму экипажа удалось безопасно выйти из ситуации и продолжить выполнять задачи на другой технике. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

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"На первом фото – украинский Брэдли после прямого попадания в него града. На втором – экипаж этого Брэдли, который успешно эвакуировался после попадания и продолжает выполнять задачи на другой технике. Поврежден "Брэдли" уже на ремонте", – пишет Маляр.

От представителей 47-й бригады поступили подробности инцидента. Согласно им, ракета попала непосредственно в башню "Брэдли" во время выполнения боевого задания, что привело к возгоранию. Однако экипаж быстро и эффективно осуществил эвакуацию, а механик-водитель, показав высокое мастерство, вывел бронемашину на безопасные позиции и погасил пожар. Единственным следствием случившегося стала легкая контузия одного из воинов.

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть – не просто слова. Брэдли помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, спасающая жизнь", – добавила Маляр. .

Напомним, в ночь на четверг, 15 июня, захватчики снова совершили воздушную атаку на Украину. Есть попадание в Кривом Роге, в Одессе все сбито.

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Война в Украине