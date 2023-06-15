Экипаж цел: появилось фото БМП Bradley после прямого попадания вражеского "Града"

Украинские военные успешно выполнили эвакуацию из поврежденной боевой машины после прямого попадания вражеской ракеты "Град" в их БМП "Брэдли". Это событие произошло во время боевой задачи, когда бронемашина получила серьезные повреждения. Однако благодаря мужеству и профессионализму экипажа удалось безопасно выйти из ситуации и продолжить выполнять задачи на другой технике. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

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"На первом фото – украинский Брэдли после прямого попадания в него града. На втором – экипаж этого Брэдли, который успешно эвакуировался после попадания и продолжает выполнять задачи на другой технике. Поврежден "Брэдли" уже на ремонте", – пишет Маляр.

От представителей 47-й бригады поступили подробности инцидента. Согласно им, ракета попала непосредственно в башню "Брэдли" во время выполнения боевого задания, что привело к возгоранию. Однако экипаж быстро и эффективно осуществил эвакуацию, а механик-водитель, показав высокое мастерство, вывел бронемашину на безопасные позиции и погасил пожар. Единственным следствием случившегося стала легкая контузия одного из воинов.

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"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть – не просто слова. Брэдли помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, спасающая жизнь", – добавила Маляр. .

Напомним, в ночь на четверг, 15 июня, захватчики снова совершили воздушную атаку на Украину. Есть попадание в Кривом Роге, в Одессе все сбито.

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