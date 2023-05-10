Спирт, конопля, хлоформ та морфій: методи лікування у 1900-х роках

Європейська медицина у 1900-х роках залишала бажати кращого. В той час лікарі випробовували всі доволі специфічні методи лікування. Майже кожну хворобу лікували кокаїном чи опіоїдами. Як таке лікування впливало на організм пацієнтів та які викликало наслідки залишимо для дискусій.

Про це пише IFLScience.

Яскравим прикладом ліків того часу є "Сироп від кашлю на одну ніч", який широко застосовували у кінці 19 століття. До складу сиропу входили 1-відсотковий спирт, індійська конопля, хлороформ і морфій. Можна сперечатись з приводу лікувального ефекту від кашлю, але проблеми зі сном сироп вирішував однозначно.

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Опіоїди у складі лікарських препаратів є досить дивним складником, але для тогочасної медицини це було цілком нормальним: морфін, героїн та інші похідні від маку використовувалися для позбавлення від болю та припинення сухого та вологого кашлю.

Хлороформ також застосовували для лікування кашлю та покращував сон. З часом влада стала ретельніше регулювати додавання опіоїдів у лікарські засоби, а застосування хлороформу заборонили після того, як у 1976 році FDA виявило, що він підвищує ризик зупинки серця і захворювання на рак.

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