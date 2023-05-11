Впорається навіть дитина: рецепт швидких хот-догів у духовці

Хот-доги, запечені в духовці стануть чудовим варіантом вечері: вони дуже швидко та просто готуються, але потішать вас смаком. Рецепт настільки простий, що впорається й дитина. Звісно, під керівництвом батьків.

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Інгредієнти:

– булочки для хот-догів;

– сосиски;

– майонез;

– кетчуп;

– гірчиця;

– корнішони;

– морква по-корейськи;

– сир твердий.

Спосіб приготування:

1. Розріжте кожну булочку вздовж, додайте будь-який соус за смаком. Потім додайте дрібно порізані огірки, сосиску та моркву по-корейськи.

2. Викладіть хот-доги на деко, присипте сиром та відправте у духовку, на 5 – 7 хвилин при 200-220 градусах.

3. Подавайте гарячими.

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