Як приготувати пікантну молоду картоплю з копченою паприкою: простий рецепт

Молода картопля є одним з найочікуваніших ознак літнього сезону. Її ніжний смак і неперевершений аромат викликають апетит та задоволення. А що, якщо ми поєднаємо цю прекрасну картоплю з копченою паприкою? Отримаємо по-справжньому особливу страву, яка прикрасить будь-який стіл.

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Інгредієнти:

500 г молодої картоплі;

1 чайна ложка копченої паприки;

2 столові ложки оливкової олії;

Сіль до смаку;

Свіжомелений перець до смаку;

Свіжа зелень (петрушка або кроп) для прикраси.

Добре промийте картоплю під холодною водою, забезпечуючи видалення будь-яких залишків землі. Якщо картопля маленька, можна залишити її цілою. В іншому випадку, наріжте картоплю на половинки або квадрати.

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Покладіть молоду картоплю в каструлю з холодною водою. Додайте сіль за смаком. Доведіть воду до кипіння та варіть картоплю до м'якості, протягом близько 10-15 хвилин. Варіння час може залежати від розміру картоплі, тому слід перевіряти готовність за допомогою виделки або ножа.

У невеликій мисці змішайте оливкову олію, копчену паприку, перець та невелику кількість солі. Ця суміш надасть картоплі неповторний смак і аромат.

Коли картопля готова, злийте воду і залиште її в каструлі. Поставте каструлю на невеликий вогонь та обсушіть картоплю протягом 1-2 хвилин, щоб видалити надлишкову вологу.

Додайте суміш з копченою паприкою до картоплі. Повністю перекрийте каструлю і потрясіть її кілька разів, щоб рівномірно розподілити суміш по всій картоплі.

Після цього перекладіть картоплю на попередньо розігріту сковорідку або гриль-панель. Обсмажте картоплю з копченою паприкою протягом 5-7 хвилин, часто перевертаючи, доки вона не зарум'яниться та не стане хрусткою.

Готову картоплю з копченою паприкою переложіть на сервірувальну тарілку. Прикрасьте свіжою зеленню, щоб підкреслити смак і освіжити страву.

Подавайте молоду картоплю з копченою паприкою теплою як головну страву або гарнір до м'яса, риби чи овочевих страв. Вона додасть особливий шарм вашому столу та порадує вас своїм витонченим смаком.

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