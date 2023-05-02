Як швидко почистити молоду картоплю без ножа: простий лайфхак

Одна з кулінарних блогерок з Одеси, Надія Фоменко, на своїй сторінці в Instagram поділилася легким та швидким способом очищення молодої картоплі без використання ножа.

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За її словами, для цього знадобиться сітка або будь-який мішечок. Спочатку потрібно покласти молоду картоплю у ганчірку, з якої зробити мішечок, а потім висипати велику жменю солі і налити 100 мл води. Після цього мішечок слід закрити та протерти його руками протягом трьох-чотирьох хвилин. Нарешті, картоплю необхідно ретельно промити водою, щоб видалити залишки солі.

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Цей метод чистки картоплі є простим та швидким, а також може бути корисним для тих, хто не бажає використовувати ніж для цієї мети. Також він дозволяє зменшити кількість використовуваної води порівняно з традиційним методом чистки картоплі.

Проте, слід мати на увазі, що цей метод не підходить для всіх видів картоплі та може не підійти для певних кулінарних рецептів, де картоплю потрібно очистити більш ретельно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як варити картоплю у великій кількості солі та навіщо.

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