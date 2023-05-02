Как быстро почистить молодой картофель без ножа: простой лайфхак

Одна из кулинарных блоггеров из Одессы, Надежда Фоменко, на своей странице в Instagram поделилась легким и быстрым способом очищения молодого картофеля без использования ножа.

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По ее словам, для этого понадобится сетка или любой мешочек. Сначала нужно положить молодой картофель в тряпку, из которой сделать мешочек, а затем высыпать большую горсть соли и налить 100 мл воды. После этого мешочек следует закрыть и протереть руками в течение трех-четырех минут. Наконец картофель необходимо тщательно промыть водой, чтобы удалить остатки соли.

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Этот метод чистки картофеля простой и быстрый, а также может быть полезен для тех, кто не желает использовать нож для этой цели. Также он позволяет снизить количество используемой воды по сравнению с традиционным методом чистки картофеля.

Однако следует иметь в виду, что этот метод не подходит для всех видов картофеля и может не подойти для определенных кулинарных рецептов, где картофель нужно очистить более тщательно.

Напомним, ранее мы писали о том, как варить картофель в большом количестве соли и зачем.

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