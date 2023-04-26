Попробуйте новый способ приготовления: Как варить картофель в большом количестве соли и зачем

Картофель – это самое популярное блюдо среди большинства украинцев. Ее можно варить, жарить, печь, мариновать, тушить и готовить фри. Кажется, невозможно поражать кого-нибудь новым рецептом, используя такой привычный продукт, как картофель.

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Сегодня мы расскажем вам о картофеле "Фрайт", для приготовления которого понадобятся только три ингредиента:

1 кг картофеля; 2-2,5 л воды; 600–700 г соли.

Этот метод приготовления предполагает варку в гипертоническом растворе соли, но не переживайте, это не влияет на вкус готового блюда. Напротив, картофель будет напоминать печеный на огне, будет легкий привкус кукурузы, не будет разваливаться и пахнуть морем.

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Тщательно промойте картофель, но не чистите его. Это будет напоминать приготовление в мундире, но вкус готового блюда будет отличаться.

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Положите картофель в кастрюлю, залейте водой так, чтобы покрыть весь картофель. Добавьте соль, поставьте на мощный огонь. Попытайтесь растворить соль, если она полностью растворилась, добавьте еще немного, чтобы на дне кастрюли остались соляные кристаллики. Не бойтесь такого большого количества соли, иногда готовое блюдо приходится дополнительно солить! Гипертонический соляной раствор создает специальное давление, извлекающее жидкость из картофеля, поэтому соль не попадает внутрь.

Чтобы приготовить картофель, нужно довести его до кипения, несмотря на шипучие и свистящие звуки, а затем убавить огонь и варить под крышкой в течение 20-30 минут, периодически помешивая.

После того, как картофель готов, его необходимо вынуть из раствора и положить на тарелку. Через несколько дней на картофелине появится тонкая соляная кожица, которую можно оставить, чтобы блюдо оставалось свежим даже 7-10 дней без холодильника. Если планируете хранить картофель подольше, лучше не смывать этот слой соли.

Раствор соли можно использовать несколько раз, перелив его вместе с кристалликами соли на дно другой кастрюли или банки.

Такой картофель можно подавать как самостоятельное блюдо с овощами или заправкой, добавлять в сытные салаты и рагу или взять с собой в путешествие. Это очень полезно для тех, кто собирается на долгое путешествие.

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

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