Зачем добавлять соду при варке картофеля: вкусный лайфхак

Картофель – один из самых популярных продуктов, которые любят почти все украинцы в разных блюдах, от пюре и супов до пирогов, салатов, вареников и т.д. Чтобы картофель сохранил свою структуру и форму, следует выбрать правильный сорт овоща. Но иногда достичь хрустящей корочки и мягкой текстуры внутри не удается из-за неправильного приготовления.

Для этого многие повара добавляют соду при варке картофеля. Она помогает приготовить вкусное блюдо, особенно если вы хотите запекать картофель в духовке после предварительного отваривания.

Читайте также: Как приготовить постный и сытный салат с картофелем и грибами

Перед запеканием картофель следует предварительно отварить с добавлением соды. Требуется всего 0,5 чайной ложки этого продукта на 1-1,5 кг картофеля. Сода "вытащит" из картофеля крахмал, благодаря чему можно достичь идеальной хрустящей корочки и хорошего золотисто-коричневого оттенка при запекании.

Видео дня

Когда картофель станет мягким во время варки – слейте воду через дуршлаг и нарежьте розмарин и чеснок. Их лучше обжарить на сковороде с добавлением оливкового масла золотистого цвета. Выстелите противень пергаментной бумагой и выкладывайте на него картофель. Сверху ее следует полить растительным маслом, на котором жарились специи.

Запекайте ее в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут. После этого картофель нужно перемешать и отправить в духовку до появления хрустящей корочки. Готовый картофель можно посыпать зеленью или специями и подавать на стол.

Приятного аппетита!

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!