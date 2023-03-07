Навіщо додавати соду при варінні картоплі: смачний лайфхак

Картопля – один із найпопулярніших продуктів, який полюбляють майже всі українці в різних стравах, від пюре і супів до пирогів, салатів, вареників тощо. Щоб картопля зберегла свою структуру і форму, слід вибрати правильний сорт овочу. Але іноді досягнути хрумкої скоринки та м'якої текстури всередині не вдається через неправильне приготування.

Для цього багато кухарів додають соду при варінні картоплі. Вона допомагає приготувати смачну страву, особливо, якщо ви хочете запікати картоплю в духовці після попереднього відварювання.

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Перед запіканням картоплю слід попередньо відварити з додаванням соди. Потрібно лише 0,5 чайної ложки цього продукту на 1-1,5 кг картоплі. Сода "витягне" з картоплі крохмаль, завдяки чому можна досягти ідеальної хрусткої скоринки та гарного золотисто-коричневого відтінку при запіканні.

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Коли картопля стане м’якою під час варіння – злийте воду через друшляк та наріжте розмарин і часник. Їх краще обсмажити на сковороді з додаванням оливкової олії до золотистого кольору. Вистеліть деко пергаментним папером і викладайте на нього картоплю. Зверху її слід полити олією, на якій смажилися спеції.

Запікайте її в духовці за температури 180 градусів протягом 20 хвилин. Після цього картоплю треба перемішати та відправити в духовку до появи хрусткої скоринки. Готову картоплю можна посипати зеленню або спеціями та подавати до столу.

Смачного!

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

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