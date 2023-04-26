Спробуйте новий спосіб приготування: Як варити картоплю у великій кількості солі та навіщо

Картопля – це найбільш популярна страва серед більшості українців. Її можна варити, смажити, печі, маринувати, тушкувати та готувати фрі. Здається, неможливо вражати когось новим рецептом, використовуючи такий звичний продукт, як картопля.

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Сьогодні ми розповімо вам про картоплю "Фрайт", для приготування якої знадобляться лише три інгредієнти:

1 кг картоплі; 2-2,5 л води; 600-700 г солі.

Цей метод приготування передбачає варіння у гіпертонічному розчині солі, але не переживайте, це не впливає на смак готової страви. Навпаки, картопля буде нагадувати печену на вогні, матиме легкий присмак кукурудзи, не розвалюватиметься і буде пахнути морем.

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Ретельно промийте картоплю, але не чистить її. Це нагадуватиме приготування у мундирі, але смак готової страви буде відрізнятися.

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Покладіть картоплю в каструлю, залийте водою так, щоб покрити всю картоплю. Додайте сіль, поставте на сильний вогонь. Спробуйте розчинити сіль, якщо вона повністю розчинилася, додайте ще трохи, щоб на дні каструлі залишилися соляні кристалики. Не бійтеся такої великої кількості солі, іноді готову страву доводиться додатково солити! Гіпертонічний соляний розчин створює спеціальний тиск, який витягує рідину з картоплі, тому сіль не потрапляє всередину.

Щоб приготувати картоплю, треба довести її до кипіння, не зважаючи на шипучі та свистячі звуки, а потім зменшити вогонь і варити під кришкою протягом 20-30 хвилин, періодично помішуючи.

Після того, як картопля готова, її необхідно вийняти з розчину і покласти на тарілку. За кілька днів на картоплині з'явиться тонка соляна шкірочка, яку можна залишити, щоб страва залишалася свіжою навіть 7-10 днів без холодильника. Якщо плануєте зберігати картоплю довше, краще не змивати цей шар солі.

Розчин солі можна використовувати декілька разів, переливши його разом з кристаликами солі на дно іншої каструлі або банки.

Таку картоплю можна подавати як самостійну страву з овочами чи заправкою, додавати до ситних салатів та рагу або взяти з собою у подорож. Це дуже корисно для тих, хто збирається на довгу мандрівку.

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

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