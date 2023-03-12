Як економно та швидко чистити картоплю: поради професійних кухарів

Чистка картоплі може бути тривалим завданням, особливо якщо ви готуєте велику кількість. Проте, правильний підхід може допомогти зекономити час та зробити процес чищення більш ефективним. Пам'ятайте, що правильна підготовка картоплі допоможе зробити процес готування більш приємним та ефективним.

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Ось кілька корисних порад, як правильно та швидко чистити картоплю:

Використовуйте овочечистку, щоб швидко видалити шкірку з картоплі; Якщо вам потрібно очистити велику кількість картоплі, спробуйте використовувати ножівку зі сточеним лезом; Підготуйте каструлю з холодною водою та додайте сіль, щоб картопля не затемнювалась під час чищення; Якщо ви плануєте варити картоплю, варіть її у шкірці. Вона захистить картоплю від розпаду та збереже більше корисних речовин; Якщо вам потрібно швидко очистити картоплю, спробуйте використовувати мотузку або стару зубну щітку. Просто потрібно потерти картоплю ними і шкірка злізе; Якщо ви використовуєте картоплю для салату, після очищення наріжте її на шматочки та опустіть у холодну воду на декілька хвилин, щоб вона не темніла.

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

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