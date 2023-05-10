Как приготовить пикантный молодой картофель с копченой паприкой: простой рецепт

Молодой картофель является одним из самых ожидаемых признаков летнего сезона. Ее нежный вкус и непревзойденный аромат вызывают аппетит и удовольствие. А что, если мы соединим этот прекрасный картофель с копченой паприкой? Получим по-настоящему особое блюдо, которое украсит любой стол.

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Ингредиенты:

500 г молодого картофеля;

1 чайная ложка копченой паприки;

2 столовые ложки оливкового масла;

Соль по вкусу;

Свежемолотый перец по вкусу;

Свежая зелень (петрушка или укроп) для украшения.

Хорошо промойте картофель под холодной водой, обеспечивая удаление любых остатков земли. Если картофель маленький, можно оставить его целым. В противном случае, нарежьте картофель на половинки или квадраты.

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Положите молодой картофель в кастрюлю с холодной водой. Добавьте соль по вкусу. Доведите воду до кипения и варите картофель до мягкости в течение около 10-15 минут. Варка времени может зависеть от размера картофеля, поэтому следует проверять готовность с помощью вилки или ножа.

В небольшой миске смешайте оливковое масло, копченую паприку, перец и небольшое количество соли. Эта смесь придаст картофелю неповторимый вкус и аромат.

Когда картофель готов, слейте воду и оставьте ее в кастрюле. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и обсушите картофель в течение 1-2 минут, чтобы удалить избыточную влагу.

Добавьте смесь с копченой паприкой в картофель. Полностью перекройте кастрюлю и потрясите ее несколько раз, чтобы равномерно распределить смесь по всему картофелю.

После этого переложите картофель на предварительно разогретую сковороду или гриль-панель. Обжарьте картофель с копченой паприкой в течение 5-7 минут, часто переворачивая, пока он не зарумянится и не станет хрустящим.

Готовый картофель с копченой паприкой переложите на сервировочную тарелку. Украсьте свежайшей зеленью, чтоб выделить вкус и освежить блюдо.

Подавайте молодой картофель с копченой паприкой теплой как главное блюдо или гарнир к мясу, рыбе или овощным блюдам. Она придаст особый шарм вашему столу и порадует вас своим изящным вкусом.

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