Заховайте далеко у шафу: п'ять антитрендів взуття на весну (фото)

Взуття може зробити образ яскравішим чи зіпсувати його. Деякі моделі вважають застарілими, тому їх краще не одягати та сховати далеко в шафу.

До прикладу, взуття з відкритим чи круглим носком краще замінити на "квадратний ніс". Детальніше про антитрендове весняне взуття, розповів "Апостроф".

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Взуття з відкритим чи круглим носком

В 2023 році круглий носок, як і відкритий, вийшов з моди. Такі моделі додають об'єму ногам та роблять їх масивнішими.

Головні антитренди весни 2023 - яке взуття вийшло з моди в 2023 році

Ці застарілі моделі краще замінити на взуття з квадратними носом.

Головні антитренди весни 2023 - яке взуття вийшло з моди в 2023 році

Кросівки на танкетці (снікерси)

Раніше кросівки на танкетці користувалися особливою популярністю, але зараз таке взуття краще заховати далеко в шафу.

Головні антитренди весни 2023 - яке взуття вийшло з моди в 2023 році

Чудовою альтернативою стануть універсальні та зручні челсі.

Як купити взуття на весну 2023 - стильне взуття на весну

Спортивні босоніжки

Стилісти радять краще позбутися спортивних босоніжок, хоч це і зручно. Зверніть увагу на більше сучасних та стильних моделях.

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Головні антитренди весни 2023 - яке взуття вийшло з моди в 2023 році

Краще обрати стильні босоніжки на масивній підошві чи інше взуття з нестандартним дизайном.

Головні антитренди весни 2023 - яке взуття вийшло з моди в 2023 році

Босоніжки на плоскій підошві

Плоска підошва зараз матиме недоречний та застарілий вигляд. Тому краще відмовитися від таких босоніжок.

Головні антитренди весни 2023 - яке взуття вийшло з моди в 2023 році

Вже не перший сезон актуальною залишається об'ємна підошва, яка додає образу зухвалості та актуальності.

Стильне взуття на весну 2023 - модні тренди 2023

Шпильки

Стилісти радять забути цього сезону про тоненькі високі шпильки. Краще зверніть увагу на квадратні стійкі підбори, які будуть більш зручними.

Головні антитренди весни 2023 - яке взуття вийшло з моди в 2023 році

Головні антитренди весни 2023 - яке взуття вийшло з моди в 2023 році

Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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