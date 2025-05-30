США вийдуть з мирних переговорів, якщо РФ продовжить війну - представник у Радбезі ООН

Під час засідання Ради Безпеки ООН виконувач обов’язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від участі в мирних зусиллях, якщо Росія не припинить війну проти України. У своєму виступі Келлі наголосив, що Вашингтон відкритий до конструктивного діалогу щодо припинення бойових дій, але бездіяльність та небажання Кремля брати участь у реальних переговорах може змусити США переглянути свою участь у мирному процесі.

"Якщо Росія вирішить і надалі вести цю руйнівну війну, США будуть змушені переоцінити свою участь у переговорах. Це не означатиме відмову від наших цінностей або партнерів. Це буде визнанням небажання Москви співпрацювати для досягнення миру," — зазначив дипломат. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він також підкреслив, що будь-яке обговорення мирного врегулювання можливе лише за умови чесного і добросовісного підходу з обох сторін.

"Ми вимагаємо, щоб мирні переговори велися щиро та відповідально," — додав Келлі.

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Окрім того, представник США згадав позицію президента Дональда Трампа, згідно з якою Сполучені Штати прагнуть до співпраці з Росією, зокрема у контексті пошуку мирного вирішення.

"Сьогоднішні пропозиції — найкраща з можливих угод для Росії. Президент Путін має ухвалити рішення на користь миру," — підкреслив він.

На завершення Келлі закликав як Москву, так і Київ до складного, але необхідного рішення — обрати мир.

"Якщо одна зі сторін не буде готова чи не захоче рухатися в цьому напрямку, саме вона нестиме відповідальність за наслідки," — підсумував він.

Нагадаємо, Трамп не задоволений тим, що робить Путін.

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