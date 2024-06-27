Посилається на перепис від 2001 року: Орбан вимагає визнання всього Закарпаття 'традиційно угорським' – ЗМІ

Угорщина висунула низькі вимоги щодо захисту прав національних меншин в Україні, серед яких ключовою є визнання всього Закарпаття "традиційно угорським". Це питання стало каменем спотикання у стосунках між двома країнами. Згідно з переписом населення 2001 року, частка угорців на Закарпатті становила понад

У чинному законодавстві України передбачено особливі права для національних меншин у місцях, де їх кількість становить від 15% до 10% протягом останніх 100 років. Протест Угорщина вважає це недостатнім і вимагає автоматичного визнання "традиційно угорськими" всіх населених пунктів Закарпаття, навіть тих, де угорці історично не проживали, йдеться у статті "Європейської правди".

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Уряд Орбана також вимагає скасувати норму про 10% представників національних меншин у населених пунктах. Будапешт наполягає, щоб якщо хоч яка кількість угорців проживала традиційно на певній території, то ця територія автоматично визнавалася "угорською". Крім того, угорський уряд вимагає від України відмовитися від рішень місцевих рад у цьому процесі та зробити присвоєння статусу автоматичним.

Важливою вимогою Угорщини є використання даних перепису населення 2001 року для визначення частки угорців на Закарпатті, попри те, що за цей час кількість угорців в регіоні зменшилася майже вдвічі. У Будапешті бачать, що частка угорського населення впала менш як 10% і хочуть використати цю історичну можливість, щоб шансом змусити Україну визнати Закарпаття "угорським".

Раніше експерти зазначали, що Орбан розчищає шлях російським танкам і ракетам в Європу.

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