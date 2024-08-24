Став відомий прогноз магнітних бур на кінець серпня: чи варто чекати на небезпеку

У суботу, 24 серпня, геомагнітні шторми сягнули небезпечного рівня. Сила магнітних бур становить 4 бали (жовтий рівень небезпечності).

Згідно з прогнозом сервісу Meteoagent, вже від 25 серпня очікується, що потужність магнітної бурі знизиться одразу до 2 балів. До кінця серпня, попередньо, небезпечних магнітних бур не варто очікувати.

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Магнітні бурі календар

Магнітні бурі серпень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі серпень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітні бурі?

Це короткочасні збурення магнітного поля Землі, які спричинені спалахами на Сонці.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини?

Вплив магнітних бур на людей може бути різним, але найчастіше спостерігаються такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Зміна артеріального тиску

Особливо чутливими до магнітних бур є люди з хронічними захворюваннями, із метеозалежністю та ослабленим імунітетом.

Що робити, щоб уберегтися від негативного впливу магнітних бур?

Стежте за прогнозами магнітних бур.

У дні магнітних бур відмовтеся від важкої фізичної праці.

Пийте більше води.

Вживайте їжу, багату на вітаміни та мікроелементи.

Добре висипайтеся.

Приймайте контрастний душ.

Прогуляйтеся на свіжому повітрі.

Уникайте стресів.

Наслідки магнітних бур:

Важливо пам'ятати, що вплив магнітних бур на людей є індивідуальним. Деякі люди можуть відчувати сильні симптоми, інші ж можуть не відчувати жодних змін.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітних бур, зверніться до лікаря.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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