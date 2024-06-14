Став відомий список учасників на Саміті миру: Саудівська Аравія візьме участь, а Китаю немає

У суботу, 15 червня, у Швейцарії стартує Глобальний саміт миру. У ньому візьмуть участь 92 країни та вісім організацій.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру. Серед учасників саміту є Саудівська Аравія, однак немає Китаю.

На найвищому рівні, президентів або прем’єр-міністрів, буде представлено 57 країн. На міністерському рівні, в основному очільників МЗС, буде представлено 29 держав.

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Інші країни направлять послів: Індія, Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни, а також Бразилія.

Саміт миру у Швейцарії. Джерело: Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії Саміт миру у Швейцарії. Джерело: Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії

Саміт миру у Швейцарії. Джерело: Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії Саміт миру у Швейцарії. Джерело: Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії

Саміт миру у Швейцарії. Джерело: Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії Саміт миру у Швейцарії. Джерело: Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії

Саміт миру у Швейцарії. Джерело: Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії Саміт миру у Швейцарії. Джерело: Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії

Додамо, у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що лідери країн світу об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії.

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