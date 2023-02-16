Стали відомі чотири категорії пенсіонерів, яким підвищать виплати у 2023 році

Попри воєнний стан в Україні, Кабмін планує підвищення пенсій у 2023 році. Зокрема, в уряді обіцяють додати до пенсійних виплат від 150 до 600 гривень.

Йдеться не про всіх пенсіонерів, а лише про чотири категорії. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що у 2023 році в Україні діятимуть чотири надбавки до пенсії:

за додатковий стаж;

за віком;

за виховання дітей;

за донорство.

За додаткові роки стажу

Ця доплата стосується громадян, які при виході на пенсію мають більшу за мінімальну кількість страхового стажу. За кожен понаднормовий рік нараховується 1% від прожиткового мінімуму.

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Вікова доплата

Особи, яким у 2023 році виповниться 70, 75 та 80 років, отримають вікові надбавки до пенсії. Зокрема, 300 грн передбачено для 70-річних українців, 456 грн – 75-80 років, 579 грн – від 80 років.

За виховання дітей

Пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, отримують по 150 гривень за кожну дитину. Виплату додають до пенсії за віком, вислугою років та інвалідності.

За донорство

Пенсіонерам зі статусом почесного донора крові щомісяця доплачують 10% від прожиткового мінімуму. Наразі сума становить 258,90 грн.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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