Стало відомо, чи повертатимуть чоловіків з-за кордону для мобілізації

В Україні змінили правила військового обліку, зокрема, додавши пункти про облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Додаткових роз’яснень про те, як саме повертатимуть таких резервістів в Україну, у постанові Кабміну немає.

Це викликало неабиякий резонанс у суспільстві. Юристи з платформи Ти ж ЮРИСТ прокоментували ці зміни та пояснили, чи будуть повертати чоловіків з-за кордону примусово.

Зазначається, що зміни стосуються тих українців, які стали на консульський облік. Постанова на такий облік є виключно добровільною.

Водночас співробітники дипломатичних установ можуть інформувати про призов, однак не мають права вручати повістки військовозобов’язаним українцям. Також немає чіткого механізму "повернення резервістів".

Насильно депортувати чоловіків з-за кордону можна виключно за рішенням суду іноземної держави. Своєю чергою екстрадиція може бути здійснена лише за скоєння певного злочину.

Нагадаємо, згідно із заявами командування Сухопутних військ ЗСУ, зараз призивають громадян, які мають військовий досвід. В першу чергу це стрільці, танкісти, зв'язківці та шифрувальники.

Раніше юристи попередили, що загрожує ухилянтам, які після отримання повістки не з'являться до центру комплектування.

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