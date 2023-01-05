Змінились умови військового обліку для українців, які перебувають закордоном

Українські посольства та консульства в іноземних державах повинні вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Цей список повинен зберігатися 5 років.

Про це йдеться в Постанові Кабміну № 1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", яка була затверджена 30 грудня. Тепер питання обліку військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають за межами України у 2023 році, отримало законодавче оформлення.

Згідно з ним дипустанови будуть зобов'язані:

інформувати громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

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повідомляти у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку.

В разі проведення мобілізації в Україні та у воєнний час (або в особливий період) українські дипустанови мають "сприяти поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну".

Цей пункт викликав найбільший резонанс, але додаткових роз’яснень про те, як саме повертатимуть таких резервістів в Україну, у постанові Кабміну немає.

Водночас українські закордонні дипустанови мають вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку.

Згідно з постановою, такі списки дипломати зберігатимуть протягом п’яти років (у формі зазначаються особисті дані, адреса проживання за кордоном, дата взяття на консульский облік чи зняття з нього та орган в Україні, у якому громадянин перебуває на військовому обліку).

Раніше UAportal писав, чи зможуть мобілізувати українців, яких було знято з військового обліку до повномасштабного вторгнення. Що означає зняття з військового обліку згідно закону, читайте в матеріалі.

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