Изменились условия военного учета для украинцев, находящихся за границей

Украинские посольства и консульства в иностранных государствах должны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете. Этот список должен храниться 5 лет.

Об этом говорится в Постановлении Кабмина № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", которое было утверждено 30 декабря. Теперь вопрос учета военнообязанных и резервистов, находящихся за пределами Украины в 2023 году, получило законодательное оформление.

Согласно ему дипучреждения будут обязаны:

информировать граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

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сообщать в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете.

В случае проведения мобилизации в Украине и в военное время (или в особый период) украинские дипучреждения должны "способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину".

Этот пункт вызвал наибольший резонанс, но дополнительных разъяснений о том, как будут возвращать таких резервистов в Украину, в постановлении Кабмина нет.

В то же время украинские зарубежные учреждения должны вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, которые находятся на временном консульском учете и состоят на военном учете.

Согласно постановлению, такие списки будут храниться в течение пяти лет (в форме указываются личные данные, адрес проживания за границей, дата взятия на консульский учет или снятие с него и орган в Украине, в котором гражданин состоит на военном учете).

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