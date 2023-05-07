Стало відомо, як Чорнобиль 'покарав' росіян, які окопувалися в Рудому лісі під час наступу на Україну

Після того, як на початку російського вторгнення в Україну солдати армії рф окопали в рудому лісі поблизу Чорнобильської атомної електростанції, вони захворіли на променеву хворобу. Цю інформацію вдалося дізнатися від дипломатів.

За даними видання Independent, "дипломати підтвердили, що російські солдати, які були дислоковані в рудому лісі, захворіли на променеву хворобу". Зазначається, що симптоми можуть з’явитися як протягом години після контакту й тривати кілька місяців, так і через певний час. Часто такі випадки закінчуючись смертю.

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Як відомо, 26 квітня 1986 року реактор № 4 Чорнобильської атомної електростанції вийшов з ладу, що призвело до катастрофічного вибуху, внаслідок якого опромінений матеріал поширився повітрям по всій Європі. Після того, як територія ЧАЕС була осипана забрудненим пилом, її було оголошено зоною відчуження – ця площа становила 2600 квадратних кілометрів (1000 квадратних миль), щоб уникнути подальшого впливу на широку громадськість.

Попри зараженість території, на початку вторгнення російські військові почали рити траншеї в лісах, які поглинули велику кількість радіоактивних опадів після аварії на ЧАЕС. Коли вони рили землю, здіймався радіоактивний пил. Оскільки солдати таборували там близько п’яти тижнів та встигали рибалили в місцевих річках, то отримали значні дози опромінення.

Видання Times з'ясувало, що українці, які живуть на території біля ЧАЕС, під час вторгення росіян попередили їх про небезпеку, але вони не слухали та рили окопи, ігноруючи застереження.

Нагадаємо, російські війська зайшли на територію ЧАЕС 24 лютого 2022 року та перебували там до 1 квітня 2022 року.

Раніше вчені дослідили, що собаки, які бродять на занедбаній території Чорнобильській АЕС, через опромінення генетично відрізняються від інших особин.

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