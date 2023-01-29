Стало відомо, які продукти небажано вживати на сніданок

Споживання натщесерце окремих продуктів може викликати дискомфорт. Тож варто звернути увагу на те, чим ви снідаєте, аби вдень не почуватися зле.

Сніданок важливий не лише для системи травлення, а й для всього організму. Тому, якщо ви снідаєте неправильно, то потім можете страждати через погане самопочуття.

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Ось деякі продукти, які не варто вживати зранку

Кава

Зранку каву краще замінити склянкою теплої води. Бо цей напій, випитий натщесерце може вплинути на роботу травної системи, стимулюючи зайве вироблення соляної кислоти та викликаючи роздратування стінок шлунка. Як наслідок, можуть виникнути труднощі із засвоєнням їжі. Каву краще пити з 10 до 12 години ранку, або у період з 14 до 17 години.

Цитрусові

Апельсини, мандарини, грейпфрути тощо містять значну кількість лимонної кислоти, яка може негативно впливати на стінки вашого шлунку. Якщо ви звикли випивати склянку свіжого соку натщесерце, замініть цитрусові фрукти на менш кислотні – підійдуть яблука, груші чи персики. А ще краще, відкладіть фрукти на "другий сніданок".

Кисломолочні продукти

Дієтологи радять вживати їх вкінці сніданку. Оскільки корисні бактерії, що містяться в них, у порожньому шлунку будуть розчинені його соком.

Молоко

Цей продукт, вжитий натщесерце може викликати здуття живота. До того ж лактоза (молочний цукор) може спричинити появу акне на шкірі.

Випічка та солодощі

Такий сніданок може зашкодити підшлунковій залозі та печінці. До того ж цукор підвищує рівень інсуліну в крові, а потім різкий спад. Тому після вживання солодкого ви знову будете відчувати голод.

Банани

Вони містять значну дозу магнію, тому прийом цих фруктів зранку може призвести до порушення вмісту цього мінералу в крові, а це погано впливає на роботу серця. Дієтологи радять додавати банан у кашу, приготовану на воді, тоді такий сніданок буде корисним.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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