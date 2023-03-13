Стало відомо, кому з пенсіонерів не підніматимуть виплати у 2023 році
У березні в Україні провели масштабну індексацію та підвищили пенсії на 19,7%. Втім, деякі категорії громадян не отримали підвищення виплат.
У Мінсоцполітики повідомили, що пенсії справді підвищили не всім. Про це повідомляє "На пенсії".
Індексація пенсійних виплат не стосувалася:
- осіб, які продовжують працювати та мають невеликий страховий стаж, якщо розмір пенсії не досягає 2,1 тис. гривень;
- колишніх працівників прокуратури;
- громадян, які мають пенсії, що перевищують максимальний розмір;
- отримувачів щомісячного довічного грошового утримання, у тому числі колишні судді.
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Водночас для інших категорій пенсіонерів, які не отримали підвищення виплат, підготували дві індексації у квітні та липні. Зокрема, з 1 квітня заплановано автоматичний перерахунок пенсій для 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати з урахуванням збільшеного страхового стажу.
А з липня підвищать пенсії державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування. Розмір підвищення становитиме близько 19,7%.
Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.
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