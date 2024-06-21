У яких сферах вже можна отримати економічне бронювання від мобілізації: перелік

У Верховній Раді готують законопроєкт про оновлене економічне бронювання від мобілізації. Однак, вже зараз в Україні є міста та сфери роботи, на яких можна отримати фактичне бронювання.

Згідно з актуальними вакансіями, економічне бронювання вже діє. Про це повідомляє Економічна правда.

Щоб забронювати працівника, підприємству потрібно відповідати трьом із семи критеріям, встановленим Мінекономіки. Наприклад, мати певний рівень зарплат, не мати боргів за ЄСВ і мати певний рівень валютної виручки.

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Зазначається, що у березні 2023 року в Україні заброньованими були 528 тисяч чоловіків. За даними Мінцифри, у травні їх було вже 700 тисяч. Серед них близько третини – працівники енергетичного сектору.

Зокрема, у травні на work.ua зʼявився розділ з вакансіями, у яких вказано, що роботодавець може бронювати працівників. Наразі агрегатор пропонує 6,8 тисячі таких позицій з понад 100 тисяч наявних на сайті оголошень.

Найбільше таких вакансій серед робочих спеціальностей і в енергетичній сфері. Однак відносно загальної кількості оголошень вони поступаються представникам логістики та зовнішньоекономічної діяльності, де для броні доступна кожна десята відкрита вакансія. Загалом найбільше таких вакансій за 15 напрямками:

Робочі спеціальності, виробництво.

Логістика, склад, ЗЕД.

Сфера обслуговування.

Транспорт, автобізнес.

Продаж, закупівля.

Роздрібна торгівля.

Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки.

Будівництво, архітектура.

Медицина, фармацевтика.

Телекомунікації та зв'язок.

Бухгалтерія, аудит.

Фінанси, банк.

IT, комп'ютери, інтернет.

Освіта, наука.

Готельно-ресторанний бізнес,туризм.

Маркетинг, реклама, PR.

У Києві на майже 30 тисяч нових вакансій – лише 1 тисяча пропозицій з бронюванням. Тобто лише 3.5%, що є одним з найнижчих показників відносно населення. Водночас цей показник суттєво більший у малих містах, де розташовані філіали великих роботодавців. Більше вакансій з бронюванням відносно кількості населення – на заході країни.

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