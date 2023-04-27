Старі абрикоси будуть знову родити: як просто допомогти деревам плодоносити

Якщо у вашому саду дерева вже старі та перестають плодоносити, можна змусити їх "ожити". Цьому допоможе своєчасна обрізка дерев та правильна підкормка.

Наприклад, якщо абрикосам понад 10 років, навесні їх треба підгодовувати частіше. Фахівці з Телеграм-каналу "Дача. Сад та город" зазначають: "Чим старше дерево, тим більше поживних речовин йому потрібно, тому з часом кількість добрив треба лише збільшувати".

Читайте також: "Ваш сад буде бездоганним": Як правильно обрізати дерева та кущі у весняний період

Як правильно доглядати за абрикосою

Старий абрикос потребує поливу. І треба робити це частіше, ніж у випадку з молодими деревами. Відстояною водою рівномірно поливають основу дерева вранці або ввечері й не слід допускати надмірного зволоження ґрунту. З настанням літньої посухи необхідно проводити поливання виключно пізно ввечері.

Починати удобрювати ґрунт слід комплексом мінералів та корисних речовин. Раз на рік ґрунт біля старих абрикосів підживлюють торфом, або гноєм.

Під час цвітіння поливати старі абрикоси треба розчином з пташиного посліду (0,5 л) та води (10 л). Через 5 днів у добре зволожений грунт додають літр золи.

Після цвітіння потрібно використовувати комплексні препарати з фосфором та калієм. Найкраще – у 10 літрах води розчинити по 2 ст. л. суперфосфату та сірчанокислого калію, додати 3 ст. л. сечовини. Розчин використовують для поливу землі навколо ствола дерева. Через тиждень треба посипати коло навколо стовбура золою.

Читайте також: Чому не можна садити хвойні дерева біля хати

Обрізку дерева зазвичай проводять навесні (до цвітіння та появи бруньок) та восени. Це дозволить оптимізувати приріст та розміри врожаю. Зрізають хворі та пересушені гілки, а також вертикальні, тому що вони не тільки псують зовнішній вигляд дерев, але негативно впливають на саме плодоношення.

Восени під деревом не потрібно залишати його листя. Тільки якщо ви вкопаєте його на 30-35 см у землю.

Ближче до зими абрикоси білять. Від коренів до місця, де гілки почали розгалужуватися. Від промерзання кореневої системи старі дерева рятує шар тирси, перемішаної з піском. Коли зима скінчиться, цей шар прибирають, аби коріння не пріло.

Якщо ви втомилися боротися зі шкідниками на листі дерев та на квітах, пропонуємо вам дієві способи, як позбутися їх.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!