Стилісти назвали 4 речі, які обов‘язково мають бути в гардеробі чоловіка восени-2023

Чоловікам восени рекомендується створити більш мужній образ, ніж влітку. Існує чотири предмети гардеробу, які допоможуть підкреслити цей стиль.

Про це пише Час Дій.

Сорочка

На модних подіумах з'явилися сорочки-оверсайз з подовженими рукавами, зі стильними принтами і прозорими моделями. Рекомендується носити їх розслаблено: застебнуті частково, з розстебнутим коміром, або навіть дві сорочки одна на одну.

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Лонгслів

Демонстрація фігури важлива не лише для жінок, але і для чоловіків. Один із трендів цього сезону - це лонгсліви, які обтягують фігуру і підкреслюють м'язи.

Светри

У холодну пору року, теплі светри з високою горловиною є доречними. Вони доступні у різних дизайнах, включаючи рослинні, геометричні та тваринні принти. Серед варіантів є і теплий трикотаж, і костюми.

Кардиган

Кардигани теж не втрачають популярності в чоловічому гардеробі. Їх можна носити як на голе тіло, так і поверх гольфа, вони виглядають стильно та комфортно.

Нагадаємо, стилісти назвали сім прийомів, які допоможуть візуально виглядати вище.

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