Стилістка показала трендові сукні на літо-осінь 2023 року (фото)

Стилістка Яна Платонова показала добірку з актуальними літніми сукнями. Цього разу вона звернула увагу на моделі довжини міні.

Допис опубліковано на Instagram-сторінці Платонової. Користувачі мережі зауважили, що мода дуже циклічна.

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Одна з користувачок додала, що сукні з деніму були популярними ще 10-15 років тому. Стилістка ж зауважила, що на сучасні модні тенденції впливають "нульові".

Серед актуальних кольорів – різноманіття. Це можуть бути як базові відтінки, так і більш яскраві та насичені.

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Раніше стилістка Аліна Михайленко показала штани, які будуть актуальними у 2023 році. Серед трендів карго, оверсайз та брюки зі вшитою спідницею.

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