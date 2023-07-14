Стилистка показала трендовые платья на лето-осень 2023 года (фото)
Стилистка Яна Платонова показала подборку с актуальными летними платьями. В этот раз она обратила внимание на модели длины мини.
Сообщение опубликовано на Instagram-странице Платоновой. Пользователи сети заметили, что мода очень циклична.
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Одна из пользователей добавила, что платья из денима были популярны еще 10-15 лет назад. Стилистка заметила, что на современные модные тенденции влияют "нулевые".
Среди актуальных цветов – многообразие. Это могут быть как базовые оттенки, так и более яркие и насыщенные.
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Ранее стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.
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