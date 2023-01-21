Стилісти назвали дев’ять базових речей, які завжди актуальні та не виходять з моди (фото)

9 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди - які речі будуть завжди в моді

Стильний образ завжди можна створити з базових речей, які завжди будуть актуальними. Такий одяг можна легко поєднувати між собою.

Стилісти показали дев'ять предметів одягу, які мають бути у гардеробі кожної модниці. Ці речі ніколи не вийдуть з моди та виручать у будь-якій ситуації.

Біла сорочка

Біла сорочка – базовий елемент гардероба. Її можна поєднати зі штанами, джинсами, жилетами, жакетами та корсетами.

В залежності від вашого образу сорочку можна заправляти, випускати чи носити асиметрично. Також можете її одягати як другий шар або під корсети, джемпера, жилети та жакети.

9 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди - які речі будуть завжди в моді

Біла футболка

Біла футболка злегка вільного крою з правильною довжиною рукава – просто must have на будь-який сезон. Ця річ підійде як для ділового образу, так і повсякденного, чи спортивного.

9 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди - які речі будуть завжди в моді

Шовковий топ

Шовковий топ створив будь-який образ елегантним та вишуканим. Проте обирайте моделі злегка вільного крою без декору.

9 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди - які речі будуть завжди в моді

Водолазка

Водолазку можна одягати як самостійну річ, або ж створювати багатошарові стильні образи.

9 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди - які речі будуть завжди в моді

Двобортний жакет

Обирайте двобортний жилет такої довжини, щоб закривалися сідниці. Прямий або злегка звужений крій.

9 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди - які речі будуть завжди в моді

Джинси MOM FIT

Джинси MOM FIT чудово сідають на будь-яку фігуру та за потреби приховають недосконалості завдяки високій посадці та вільному місцю в області живота.

9 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди - які речі будуть завжди в моді

Широкі штани

Широкі штани прямого крою із високою посадкою досі залишаються актуальними. Поєднуйте їх з підборами, кросівками чи черевиками.

9 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди - які речі будуть завжди в моді

Спідниця міді

Обирайте спідниці міді трішки вільного крою та з високою посадкою.

9 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди - які речі будуть завжди в моді

Чорна сукня

Класикою, що не старіє, залишається маленька чорна сукня.

9 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди - які речі будуть завжди в моді

Раніше ми показали приклади трендових речей, які є поза часом. Образи показані жителями Лондона та Парижа, і вони мають бути в гардеробі кожної жінки.

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