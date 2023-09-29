Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого

Незалежно від модних тенденцій, стилісти вважають, що елегантний і дорогий вигляд можна досягнути завдяки класичному пальту. Важливо, щоб воно було високої якості і в базових кольорах, таких як чорний, бежевий (камелек), глибокий сірий і сніжно-білий.

Про це пише Радіотрек.

Щодо крою, ідеальним варіантом є прямий, вільний і мінімалістичний дизайн, без зайвих деталей.

Читайте також: Топ-6 предметів гардероба, які будуть в моді восени-2023

Найактуальнішою довжиною пальто на цю осінь є максі, але також популярним залишається і середній варіант (міді).

Головним трендом сезону є чорне максі пальто, також відоме як LBC (довге чорне пальто). Воно відмінно поєднується як з щоденними джинсами, так і з елегантними сукнями для офісу або святкових випадків. Цей стиль ідеально виражає концепцію "тихої розкоші".

Нагадаємо, ми вже писали, які стрижки підходять для зрілих жінок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!