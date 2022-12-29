Стилісти розповіли, як створити стильний образ на Новий рік з того, що є в шафі

Новий рік 2023 - що одягнути на Новий рік - як створити сильний образ з тих речей, які є в шафі

Стилісти назвали формули образів для новорічних свят. Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, можна створити гарний лук з тих речей, які є в гардеробі.

Школа стилю pumpyourstyle.studio поділилась основними породами, якими варто скористатися. Так, завдяки мінімальним зусиллям вдасться створити неповторний святковий образ.

Біла сорочка + Чорна спідниця + Підбори

Ці речі, ймовірно, є у гардеробі кожної дівчини чи жінки. Їм можна надати святкового звучання завдяки виразному макіяжу та прикрасам.

Блейзер/Піджак + Брюки + Підбори

Якщо в вашому гардеробі є чорний приталений піджак, вважайте, що новорічний образ знайдено. Одягніть піджак на голе тіло та додайте активні прикраси. Завдяки цьому ваша звична річ матиме зовсім новий вигляд.

У чому не можна зустрічати Новий рік - модні тренди 2023

Шовкова сукня/Спідниця

Найприємніший факт про шовкові речі, це те, що їх можна носити як і на повсякдень, так і на вихід. Додайте до сукні взуття на підборах, вечірню сумочку, прикраси.

Що одягнути на Новий рік 2023 - у чому можна зустрічати Новий рік

"Як ви вже помітили, святковий образ можна створити і з повсякденних речей, додавши до них правильні аксесуари", – зауважили у школі стилю.

Модна підбірка образів на Новий рік 2023

Модна підбірка образів на Новий рік 2023

Раніше UAportal писав про вісім стильних суконь для святкування Нового року 2023. Свято все ближче, тому варто задуматися про зручний та модний образ.

Чорна сукня пасує до всіх типів фігури та є дуже стильною та елегантною. Така річ має бути у гардеробі кожної дівчини. Про типи суконь, які ніколи не вийдуть з моди, у матеріалі UAportal.

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