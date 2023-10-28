Стилісти назвали сім найкращих кольорів, які можна носити з денімом

Для створення легкого та стильного вбрання часто обирають джинсові речі. Денім є нейтральним полотном, що робить його надзвичайно універсальним та фантастичним фоном для широкого діапазону кольорів.

Стилісти розповіли про найкращі кольори, які можна носити з денімом. Ви не помилитеся з цими універсальними комбінаціями, пише Best Life.

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1. Червоний

За словами Ешлі Фул, співзасновниці магазину розкішних товарів великих розмірів AMOUR781, кольором цього сезону був класичний червоний. Він найкраще виглядатиме зі світлим, темним денімом або навіть з чорним денімом.

Важливо знайти правильний відтінок червоного, який підійде саме вам та доповнить шкіру. Людям із більш холодним кольором обличчя слід вибирати червоні з блакитними відтінками, тоді як тим, у кого тепліший колір обличчя, слід розглядати червоні кольори з більш помаранчевими або іржавими відтінками.

Амріта Харбаджан, сертифікована консультантка з іміджу та стильна блогерка, також зазначає, що червоний колір додає хвилювання базовому джинсовому ансамблю.

Особистий стиліст і засновник модного блогу Girl Shares Tips Трейсі Ченг, каже, що глибокі відтінки червоного, такі як бордовий і темно-бордовий, особливо добре поєднуються з денімом і додають нотку витонченості.

2. Білий

З чим поєднується денім

Якщо сумніваєтеся, експерти радять поєднувати денім з білим. Сертифікована консультантка з іміджу Елізабет Косич зазначає, що ця комбінація створює ідеальне полотно для яскравого аксесуара, такого як ремінь, гаманець або прикраси.

Крім цього, на думку інших експертів, білий пропонує чистий, свіжий контраст із будь-яким джинсовим вбранням.

3. Оливково-зелений

Модні експерти зауважують, що джинси середнього або темного кольору вдало поєднувати з оливково-зеленим.

Керол Гімелхох пропонує носити оливково-зелений светр з темними джинсами, шкіряним ременем і ювелірними виробами в стилі бохо з акцентами з натурального каменю для невимушеної осінньої атмосфери. На більш елегантного випадку вона радить спробувати атласну оливково-зелену блузку з чорними джинсами та замшевими човниками на підборах.

4. Рум'яно-рожевий

"Рожевий – м’який і жіночний колір, який чудово поєднується зі світлим денімом", – каже Манктелоу-Пімм. Цей ніжний пастельний відтінок створює чудовий контраст із блідим денімом, створюючи свіжий і романтичний образ.

5. Сірий

Світло-сірий створює тонкий контраст із темним денімом. Стилісти радять носити джинси зі світло-сірим блейзером і чорним поясом, щоб створити витончений сучасний образ. Наряд можна завершити лоферами або кросівками, щоб зберегти повсякденність, або доповнити цей образ чорними черевиками для верхової їзди до колін.

6. Чорний

Чорний добре поєднується з будь-яким денімом. Улюблене поєднання Харбаджан для нічного відпочинку – це чорний блейзер або чорна мереживна блуза з джинсами середнього витирання та чорним лакованим клатчем.

"Для світлого деніму вибирайте приталений або укорочений чорний топ, щоб збалансувати розслаблену естетику", – пропонує Ченг.

"Для денного образу вибирайте білі кросівки або ботильйони. Щоб додати цю комбінацію до вечірнього образу, виберіть туфлі на підборах або гостроносі човники нюдового або металевого відтінку", – додає остання стилістка.

7. Коричневий

Принадність коричневого кольору в тому, що він універсально приємний нейтральний і його можна носити в будь-який сезон. Варто поєднувати темно-коричневий верх зі світлим або білим денімом. У прохолодні дні, до прикладу, спробуйте розкішний темно-коричневий кашеміровий светр з прямими джинсами та замшевими ботфортами або навіть гладкими шкіряними кросівками. Або ви можете надіти темно-коричневу шкіряну куртку, яка додасть несподіваної переваги класичним джинсам.

Нагадаємо, що стилістка Олена Шевченко дала сім порад, як обрати пуховик, щоб бути в тренді цього сезону.

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