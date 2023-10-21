Стилістка назвала ознаки ідеального пуховика на осінь-зиму-2023-2024

Пуховик - маст хев на холодну пору року. Стилістка Олена Шевченко дала сім порад, як обрати пуховик, щоб бути в тренді цього сезону.

Довжина

Пуховик має бути, мінімум, до середини стегон і, ще краще, до середини стегон. Вкорочений пуховик, як зауважує стилістка, не є модним і може легко викликати застуду нирок.

Без хутра

Незалежно від того, чи це штучне чи натуральне хутро, це не є актуальним в цьому сезоні. Отже, вибирайте пуховик без хутра.

Без дрібних швів

Велика кількість дрібних швів на пуховику може створити відчуття гусениці та робить вас на вигляд повніше, ніж ви є насправді. Тож обирайте моделі з відстанню між швами не менше 13-15 см.

Тканина

Тканина пуховика має бути матовою та гладкою. У жодному разі не обирайте пуховики з так званою тканиною-жаткою, штучним напиленням, голографічним напиленням або баранцем.

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Комір і фурнітура

Віддайте перевагу пуховикам з високим коміром, що дозволить обійтися без шарфа. Також важливо, щоб фурнітура на пуховику була гарною.

Об'ємний і легкий

Міряючи пуховик, одягайте светр, щоб уникнути покупки виробу, який сидить дуже облягаюче. Відзначте, що пуховик має бути досить об'ємним. Важливо, щоб він був легким, оскільки взимку може виникати авітаміноз та втома, і надмірна вага на плечах може додати дискомфорту.

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