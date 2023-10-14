Стилісти назвали топ-5 трендових кольорів осені-2023
Абсолютним фаворитом цього сезону є червоний. Також на модниці зможуть обрати собі колір до смаку з широкої палітри інших модних кольорів.
Про це пише Радіотрек.
Червоний
Незалежно від того, чи ви вбрані повністю у червоному, чи надаєте перевагу акцентам цього відтінку, ваш стиль буде надзвичайно актуальним, оскільки червоний - це найголовніший тренд цієї осені.
Масляно-жовтий
Тим, хто віддає перевагу спокійним кольорам, точно сподобається масляно-жовтий, який може стати основним у вашому гардеробі.
Шоколадний
Шоколадний колір найкраще відображає осінню атмосферу. Він легко поєднується з бежевим, молочним, червоним і ягідними відтінками. Стильно виглядає і повний образ в шоколадному кольорі.
Блакитний
Льодяний блакитний виглядає найкраще на светрах та інших трикотажних речах. Аксесуари цього кольору також привертають увагу.
Камел
Цей класичний кольоровий тренд ніколи не виходить з моди. Пальта, прозорі сукні, міні-спідниці та силуети з вирізами в кольорі камел - це найпопулярніші рішення, які часто зустрічаються на подіумах.
Нагадаємо, як визначити чи підходить вам колір.
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