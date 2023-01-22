Стилісти назвали речі, які в 2023 році будуть неактуальними

Головні антитренди 2023 - які речі вийшли з моди в 2023 році

У 2023 році деякі речі стануть абсолютно неактуальними та вийдуть з моди. Тому декому доведеться викинути улюблений топ чи окуляри.

Тому стилісти розповіли про головні антитренди 2023 року. Якщо хочете бути стильними, то краще заховайте ці речі далеко в шафі.

Сонцезахисні окуляри форми "Котяче око"

Окуляри моделі "Котяче око" довгий час були у тренді, але в 2023 році вони стануть неактуальними. Їх поєднували з сорочками, сукнями, джинсами, піджаками тощо.

Цього року увагу варто буде зосередити на більш традиційних моделях протисонцевих окуляр.

Головні антитренди 2023 - які речі вийшли з моди в 2023 році

Обтислі топи

В 2023 році кроп-топи будуть актуальними, але варто відмовитися від обтислих топів. Їх краще відправити далеко в шафу.

Стилісти рекомендують обрати більш простим фасонам, що не будуть сковувати ваші рухи.

Головні антитренди 2023 - які речі вийшли з моди в 2023 році

Штани фасону paper bag

Штани фасону paper bag в 2023 році стали абсолютно неактуальними. Зокрема йдеться про штани із завищеною талією, що підперезується поясом.

Стилісти наголошують, що штани-палаццо зроблять будь-який образ елегантним та вишуканим.

Штани paper bag - головні антитренди 2023 - які речі вийшли з моди в 2023 році

Нагадаємо, що стильний образ завжди можна створити з базових речей, які завжди будуть актуальними. Такий одяг можна легко поєднувати між собою. Тому експерти показали дев'ять предметів одягу, які мають бути у гардеробі кожної модниці.

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