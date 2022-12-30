Стівен Кінг розповів, яке бажання загадає на Новий рік

Відомий письменник Стівен Кінг назвав свою найбільшу мрію на наступний рік. Про це американська зірка розповіла в соцмережі.

Він відповів на допис свого колеги Дона Вінслоу в Twitter 29 грудня. В ньому той запитав своїх читачів, чого вони бажають на наступний рік.

Кінг відповів коротко і по суті: "Мир в Україні".

Його коротку відповідь підтримали понад 20 тисяч шанувальників, багато хто з ним погоджувався та відповідав в коментарях.

Нагадаємо, що це не перша підтримка українців від короля жахів Стівена Кінга.

Восени він звернувся до росіян від усього світу. Він закликав окупантів забиратися з території України.

"Світ до Росії: Забирайся під три чорти з України. Це не твоя країна", – написав Кінг.

Нагадаємо, що у березні письменник Стівен Кінг пояснив смерті тисяч людей в Україні ненавистю путіна до шаленої популярності Зеленського.

Кінг також зазначив, що з кожним днем ненависть путіна зростає. На думку Кінга, вперше за свою довгу та безславну кар'єру путін виглядає дурнем через вторгнення в Україну.

Згодом Кінг писав, що путіну потрібно піти, доки він не знищив нас усіх.

Стівен Кінг – американський письменник, якому 75 років.

Він прославився у жанрі містики, жахів та трилерів. По всьому світу подано понад 350 мільйонів екземплярів його книг, за якими було знято безліч художніх фільмів та серіалів, телевізійних постановок, а також намальовано різноманітні комікси.

Кінг опублікував 60 романів, у тому числі сім під псевдонімом Річард Бахман, та 5 науково-популярних книг. Його авторські оповідання зібрано у дев'ять авторських збірок.

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