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Економіка

Вартість оренди 1-кімнатних квартир в Україні стрімко змінилася: скільки тепер коштує та що чекати далі

Анастасія Крищук

Вартість оренди 1-кімнатних квартир в Україні стрімко змінилася: скільки тепер коштує та що чекати далі
В Україні суттєво змінили вартість оренди 1-кімнатних квартир. Джерело: Freepik

У багатьох великих містах України власники однокімнатних квартир переглянули ціни на їх оренду. Зміни відбулися як у бік підвищення, так і зниження вартості.

Наприклад, за останні пів року найсуттєвіше ціни зросли в Івано-Франківську – на 16%, до середніх 14 000 грн. Загалом, за даними великого спеціалізованого порталу, вартість оренди однокімнатних квартир підвищилася в межах від 1% до 16%.

Зокрема, оренда подорожчала у таких містах:

  • Одеса – на 14%;
  • Львів – на 9%;
  • Хмельницький – на 5%;
  • Вінниця – на 4%;
  • Київ – на 1%.

Водночас зниження цін зафіксували лише у двох містах, і в обох випадках на 9%. Йдеться про:

  • Запоріжжя;
  • Дніпро.

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У деяких містах ціни на оренду однокімнатних квартир залишилися незмінними. Тут вартість оренди не змінилася:

  • Ужгород;
  • Луцьк;
  • Чернівці;
  • Тернопіль;
  • Рівне;
  • Житомир;
  • Черкаси;
  • Чернігів;
  • Полтава;
  • Кропивницький;
  • Миколаїв;
  • Харків.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні

За аналітичними даними, орендувати однокімнатне житло в Україні можна за ціною від 4 000 до 19 000 грн залежно від міста. Найдешевше оренда коштує в Харкові – в середньому 4 000 грн. У бюджетний сегмент також входять:

  • Миколаїв і Запоріжжя – у середньому 5 000 грн;
  • Чернігів – 6 250 грн.

Найвищі ціни зафіксовані в Ужгороді, де середня вартість становить 19 000 грн. Також високі ціни спостерігаються в:

  • Львові – близько 16 900 грн;
  • Києві – приблизно 16 000 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на 1-кімнатні квартири в Україні переписали.

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