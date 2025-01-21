Вартість оренди 1-кімнатних квартир в Україні стрімко змінилася: скільки тепер коштує та що чекати далі

У багатьох великих містах України власники однокімнатних квартир переглянули ціни на їх оренду. Зміни відбулися як у бік підвищення, так і зниження вартості.

Наприклад, за останні пів року найсуттєвіше ціни зросли в Івано-Франківську – на 16%, до середніх 14 000 грн. Загалом, за даними великого спеціалізованого порталу, вартість оренди однокімнатних квартир підвищилася в межах від 1% до 16%.

Зокрема, оренда подорожчала у таких містах:

Одеса – на 14%;

Львів – на 9%;

Хмельницький – на 5%;

Вінниця – на 4%;

Київ – на 1%.

Водночас зниження цін зафіксували лише у двох містах, і в обох випадках на 9%. Йдеться про:

Запоріжжя;

Дніпро.

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У деяких містах ціни на оренду однокімнатних квартир залишилися незмінними. Тут вартість оренди не змінилася:

Ужгород;

Луцьк;

Чернівці;

Тернопіль;

Рівне;

Житомир;

Черкаси;

Чернігів;

Полтава;

Кропивницький;

Миколаїв;

Харків.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні

За аналітичними даними, орендувати однокімнатне житло в Україні можна за ціною від 4 000 до 19 000 грн залежно від міста. Найдешевше оренда коштує в Харкові – в середньому 4 000 грн. У бюджетний сегмент також входять:

Миколаїв і Запоріжжя – у середньому 5 000 грн;

Чернігів – 6 250 грн.

Найвищі ціни зафіксовані в Ужгороді, де середня вартість становить 19 000 грн. Також високі ціни спостерігаються в:

Львові – близько 16 900 грн;

Києві – приблизно 16 000 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на 1-кімнатні квартири в Україні переписали.

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