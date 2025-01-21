Вартість оренди 1-кімнатних квартир в Україні стрімко змінилася: скільки тепер коштує та що чекати далі
У багатьох великих містах України власники однокімнатних квартир переглянули ціни на їх оренду. Зміни відбулися як у бік підвищення, так і зниження вартості.
Наприклад, за останні пів року найсуттєвіше ціни зросли в Івано-Франківську – на 16%, до середніх 14 000 грн. Загалом, за даними великого спеціалізованого порталу, вартість оренди однокімнатних квартир підвищилася в межах від 1% до 16%.
Зокрема, оренда подорожчала у таких містах:
- Одеса – на 14%;
- Львів – на 9%;
- Хмельницький – на 5%;
- Вінниця – на 4%;
- Київ – на 1%.
Водночас зниження цін зафіксували лише у двох містах, і в обох випадках на 9%. Йдеться про:
- Запоріжжя;
- Дніпро.
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У деяких містах ціни на оренду однокімнатних квартир залишилися незмінними. Тут вартість оренди не змінилася:
- Ужгород;
- Луцьк;
- Чернівці;
- Тернопіль;
- Рівне;
- Житомир;
- Черкаси;
- Чернігів;
- Полтава;
- Кропивницький;
- Миколаїв;
- Харків.
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні
За аналітичними даними, орендувати однокімнатне житло в Україні можна за ціною від 4 000 до 19 000 грн залежно від міста. Найдешевше оренда коштує в Харкові – в середньому 4 000 грн. У бюджетний сегмент також входять:
- Миколаїв і Запоріжжя – у середньому 5 000 грн;
- Чернігів – 6 250 грн.
Найвищі ціни зафіксовані в Ужгороді, де середня вартість становить 19 000 грн. Також високі ціни спостерігаються в:
- Львові – близько 16 900 грн;
- Києві – приблизно 16 000 грн.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на 1-кімнатні квартири в Україні переписали.
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