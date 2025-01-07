Ціни на 1-кімнатні квартири в Україні переписали: що чекає покупців на початку 2025 року
В Україні в багатьох великих містах власники 1-кімнатних квартир оновили їхні ціни, що призвело як до подорожчання, так і до зниження вартості. За останні 6 місяців найбільше подорожчали квартири в Житомирі – на 8%, до середніх 43 000 доларів.
Водночас найбільше здешевлення спостерігалося у Сумах – на 9%, де середня ціна становить 20 000 доларів. Загалом, як зазначає Oboz, 1-кімнатні квартири подорожчали в межах від 1 до 9%.
Крім Житомира, вартість таких квартир зросла в:
- Ужгороді – на 7%;
- Львові, Рівному, Чернігові, Черкасах – на 3%;
- Хмельницькому – на 1%.
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Зниження вартості 1-кімнатних квартир коливалося від 1% до 9%. Найбільше здешевлення (окрім Сум) було зафіксовано:
- у Дніпрі – на 6%;
- в Запоріжжі – на 5%.
Водночас у ряді міст ціни на "однокімнатки" залишилися без змін. Це стосується таких міст, як:
- Київ;
- Луцьк;
- Івано-Франківськ;
- Чернівці;
- Вінниця;
- Одеса;
- Миколаїв;
- Кропивницький;
- Херсон.
Ціни на 1-кімнатні квартири на вторинному ринку в Україні коливаються від 18 000 до 64 000 доларів. Найдешевші варіанти можна знайти в Херсоні та Запоріжжі – середня ціна становить 18 000 доларів. Серед інших міст з доступними цінами:
- Харків, Суми – 20 000 доларів;
- Миколаїв – 21 000 доларів.
Найдорожчі квартири можна придбати у Львові, де середня ціна складає 64 000 доларів. Також високі ціни спостерігаються в Києві та Ужгороді, де вони становлять 60 000 доларів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві суттєво змінилася вартість нерухомості.
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