Цены на 1-комнатные квартиры в Украине переписали: что ждет покупателей в начале 2025 года

В Украине во многих крупных городах владельцы 1-комнатных квартир обновили их цены, что привело как к удорожанию, так и снижению стоимости. За последние 6 месяцев больше всего подорожали квартиры в Житомире – на 8%, до средних 43 000 долларов.

Наибольшее удешевление наблюдалось в Сумах – на 9%, где средняя цена составляет 20 000 долларов. В общей сложности, как отмечает Oboz, 1-комнатные квартиры подорожали в пределах от 1 до 9%.

Кроме Житомира, стоимость таких квартир выросла в:

Ужгороде – на 7%;

Львове, Ровно, Чернигове, Черкассах – на 3%;

Хмельницком – на 1%.

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Понижение стоимости 1-комнатных квартир колебалось от 1% до 9%. Наибольшее удешевление (кроме Сум) было зафиксировано:

в Днепре – на 6%;

в Запорожье – на 5%.

В то же время, в ряде городов цены на "однокомнатки" остались без изменений. Это касается таких городов, как:

Киев;

Луцк;

Ивано-Франковск;

Черновцы;

Винница;

Одесса;

Николаев;

Кропивницкий;

Херсон.

Цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке Украины колеблются от 18 000 до 64 000 долларов. Самые дешевые варианты можно найти в Херсоне и Запорожье – средняя цена 18 000 долларов. Среди других городов с доступными ценами:

Харьков, Сумы – 20 000 долларов;

Николаев – 21 000 долларов.

Самые дорогие квартиры можно купить во Львове, где средняя цена составляет 64 000 долларов. Также высокие цены наблюдаются в Киеве и Ужгороде, где они составляют 60 000 долларов.

Напомним, ранее мы говорили, что в Киеве существенно изменилась стоимость недвижимости.

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