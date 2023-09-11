Стоматологи відповіли, які продукти їсти, щоб зуби були здоровими

Для збереження здорової та красивої посмішки можна враховувати список продуктів, які сприяють механічному очищенню зубів, зміцненню емалі і зменшенню ризику карієсу.

Про це повідомляє Ukr.Media.

За думкою фахівців, вживання твердих овочів і фруктів має позитивний вплив на здоров'я зубів і ясен. Це обумовлено їхньою здатністю механічно очищувати зуби від нальоту, що, в свою чергу, зменшує ризик карієсу.

До цього списку входять яблука та морква, які містять природний ксиліт, сприяючи зміцненню зубів. Експерти в стоматології також вказують на груші, сливи, абрикоси і навіть виноград, що містять сорбіт, який поліпшує буферну здатність слини та сприяє самоочищенню зубів.

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Лікарі також рекомендують включити какао в раціон, оскільки воно містить танін, який зменшує кількість бактерій у ротовій порожнині. Після вживання солодощів рекомендується споживати продукти, багаті кальцієм, магнієм і фтором, такі як горіхи, квасоля і сир.

Стоматологи також рекомендують регулярно чистити зуби, за можливості, 3 рази на день, використовуючи зубну нитку, іригатор і скребок для очищення поверхні язика. Паузи у їжі впродовж двох годин допоможуть відновити буферну здатність слини для ефективного очищення ротової порожнини.

Нагадаємо, ми вже писали, як відбілити зуби в домашніх умовах.

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