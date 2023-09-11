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Суспільство

Стоматологи відповіли, які продукти їсти, щоб зуби були здоровими

Ціхоцька Марія

Стоматологи відповіли, які продукти їсти, щоб зуби були здоровими

Для збереження здорової та красивої посмішки можна враховувати список продуктів, які сприяють механічному очищенню зубів, зміцненню емалі і зменшенню ризику карієсу.

Про це повідомляє Ukr.Media.

За думкою фахівців, вживання твердих овочів і фруктів має позитивний вплив на здоров'я зубів і ясен. Це обумовлено їхньою здатністю механічно очищувати зуби від нальоту, що, в свою чергу, зменшує ризик карієсу.

До цього списку входять яблука та морква, які містять природний ксиліт, сприяючи зміцненню зубів. Експерти в стоматології також вказують на груші, сливи, абрикоси і навіть виноград, що містять сорбіт, який поліпшує буферну здатність слини та сприяє самоочищенню зубів.

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Лікарі також рекомендують включити какао в раціон, оскільки воно містить танін, який зменшує кількість бактерій у ротовій порожнині. Після вживання солодощів рекомендується споживати продукти, багаті кальцієм, магнієм і фтором, такі як горіхи, квасоля і сир.

Стоматологи також рекомендують регулярно чистити зуби, за можливості, 3 рази на день, використовуючи зубну нитку, іригатор і скребок для очищення поверхні язика. Паузи у їжі впродовж двох годин допоможуть відновити буферну здатність слини для ефективного очищення ротової порожнини.

Нагадаємо, ми вже писали, як відбілити зуби в домашніх умовах.

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