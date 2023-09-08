Як дбайливо відбілити зуби в домашніх умовах: прості та ефективні способи

UAportal підготував матеріал про прості та ефективні способи відбілювання зубів в домашніх умовах. Завдяки цим практичним порадам можна легко досягти яскравішої посмішки без необхідності відвідування дорогих процедур або придбання інших засобів.

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Чищення за допомогою харчової соди

Для м'якого відбілювання зубів можна використовувати харчову соду як альтернативу зубній пасті. Для цього достатньо намочити зубну щітку, занурити її в соду і чистити зуби, як зазвичай. Харчова сода має природні відбілюючі властивості та ефективно видаляє поверхневі плями.

Використовуйте перекис водню

Змішавши рівні частини перекису водню і води, можна приготувати відбілюючий ополіскувач для порожнини рота. Суміш потрібно пополоскати в роті протягом однієї-двох хвилин, потім виплюнути і ретельно прополоскати. Варто бути обережним, щоб не проковтнути розчин.

Вживайте хрусткі фрукти та овочі

Хрусткі фрукти та овочі, такі як яблука, морква та селера, можуть природним чином сприяти відбілюванню зубів. Їх абразивна текстура слугує природною зубною щіткою, видаляючи поверхневі плями і сприяючи виробленню слини, що допомагає підтримувати гігієну порожнини рота.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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