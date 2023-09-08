Как бережно отбелить зубы в домашних условиях: простые и эффективные способы

UAportal подготовил материал о простых и эффективных способах отбеливания зубов в домашних условиях. Благодаря этим практическим советам можно легко добиться более яркой улыбки без необходимости посещения дорогостоящих процедур или приобретения других средств.

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Чистка с помощью пищевой соды

Для мягкого отбеливания зубов можно использовать пищевую соду в качестве альтернативы зубной пасте. Для этого достаточно смочить зубную щетку, погрузить ее в соду и чистить зубы, как обычно. Пищевая сода обладает естественными отбеливающими свойствами и эффективно удаляет поверхностные пятна.

Используйте перекись водорода

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Смешав равные части перекиси водорода и воды, можно приготовить отбеливающий ополаскиватель для полости рта. Смесь нужно полоскать во рту в течение одной-двух минут, затем выплюнуть и тщательно прополоскать. Следует быть осторожным, чтобы не проглотить раствор.

Употребляйте хрустящие фрукты и овощи

Хрустящие фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и сельдерей, могут естественным образом способствовать отбеливанию зубов. Их абразивная текстура служит природной зубной щеткой, удаляя поверхностные пятна и способствуя выработке слюны, что помогает поддерживать гигиену полости рта.

Напомним, современная стоматология может совершить настоящую голливудскую улыбку. Мы собрали для вас полезную информацию по отбеливанию зубов, преимущества и недостатки этой процедуры.

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