Как отбелить зубы в домашних условиях: простые методы

UAportal подготовил несколько советов для тех, кто хочет отбелить зубы в домашних условиях. Отбеливание зубов – это популярная косметическая процедура.

Однако это может быть дорогостоящим и длительным процессом, если обратиться в стоматологическую клинику. С помощью этих советов можно добиться более яркой улыбки, не разоряя кошелек.

Используйте пищевую соду и перекись водорода

Пищевая сода и перекись водорода – два распространенных бытовых средства, которые могут помочь отбелить зубы. Смешайте небольшое количество пищевой соды с перекисью водорода, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на зубы и оставьте на две минуты.

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Тщательно прополощите рот водой. Повторяйте этот процесс раз в неделю, чтобы добиться более яркой улыбки. Этот метод не рекомендуется людям с чувствительными зубами или деснами. Также важно не злоупотреблять этим методом, так как он может повредить зубную эмаль.

Ешьте хрустящие фрукты и овощи

Хрустящие фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и сельдерей, могут помочь удалить поверхностные пятна с зубов. Абразивная текстура этих продуктов действует как натуральная зубная щетка, счищая налет и пятна.

Помимо удаления пятен, хрустящие фрукты и овощи также помогают улучшить общее состояние полости рта, стимулируя выработку слюны, которая помогает нейтрализовать вредные кислоты во рту.

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Используйте отбеливающие полоски

Отбеливающие полоски – это удобный и эффективный способ отбелить зубы в домашних условиях. Эти полоски содержат небольшое количество перекисного геля, который наносится на поверхность зубов. Просто поместите полоски на зубы и оставьте их на рекомендуемое время, обычно около 30 минут.

Повторяйте этот процесс в течение нескольких дней или недель, пока не достигнете желаемого уровня белизны. При использовании отбеливающих полосок важно тщательно следовать инструкциям и избегать чрезмерного использования. Чрезмерное использование может привести к повышенной чувствительности зубов и повреждению зубной эмали.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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