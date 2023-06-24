Голливудская улыбка: преимущества и недостатки профессионального отбеливания зубов

Белые зубы – признак здоровья и эталон красоты. Если от природы вам не повезло с белой улыбкой, это легко исправить с помощью специалиста. Современная стоматология может сделать вам настоящую голливудскую ухмылку. В погоне за красотой мы не обращаем внимания на противопоказания процедуры, которые могут испортить нам зубы. Предлагаем вам ознакомиться с полезной информацией по отбеливанию зубов, преимуществами и недостатками этой процедуры.

Преимущества отбеливания зубов

Отбеливание зубов помогает преодолеть желтизну зубов и сделать белоснежной улыбку. Но неправильное проведение процедуры может привести к серьезному повреждению зубов, поэтому тщательно подбирайте специалиста.

Противопоказания к отбеливанию зубов

Категорически нельзя проводить процедуру отбеливания, если у вас заболевания пародонта (пародонтит, гингивит и другие заболевания десен), в период ношения брекетов и детям до 16 лет.

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Кроме того, противопоказано делать процедуру в период беременности и кормления грудью и если у вас аллергия на перекись водорода. Также процедуру не проводят при наличии кариеса, поэтому перед отбеливанием зубы нужно пролечить. Если у вас есть чувствительность к горячему и холодному – процедура вам противопоказана.

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Поэтому перед записью на процедуру придите на консультацию и осмотр врача, который сможет оценить состояние полости рта и возможные противопоказания к процедуре.

Как сохранить белье зубов надолго

Пейте черный чай, кофе, кола и напитки, красящие через соломинку – так зубы не потеряют белизну.

Напомним, мы уже писали, какие продукты помогают сберечь белье зубов.

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