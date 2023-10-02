Стоматологи відповіли, чому краще не зберігати зубну щітку у ванній: ви будете здивовані

Зберігаючи свою зубну щітку у ванній кімнаті, ви можливо наражаєте на небезпеку ваше здоров'я, стверджують стоматологи-експерти. Коли ви змиваєте воду в унітазі з відкритою кришкою, краплі води, що містять бактерії та мікроорганізми, можуть осідати на поверхні вашої зубної щітки. Це може призвести до забруднення її бактеріями та іншими забрудненнями, включаючи частинки фекалій.

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Також, ванна кімната зазвичай має підвищену вологість, що сприяє росту бактерій і цвілі. Зберігання зубної щітки у ванній кімнаті може збільшити ці ризики, особливо в умовах, коли декілька членів родини користуються однією кімнатою.

Для мінімізації ризиків забруднення зубної щітки рекомендується закривати кришку унітаза під час змивання, промивати щітку перед використанням, зберігати її вертикально, уникати контакту з іншими зубними щітками. Найкращим способом захистити зубну щітку від забруднення бактеріями і інфекціями є зберігання її у чохлі та в сухому місці поза ванною кімнатою.

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