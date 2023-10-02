Стоматологи ответили, почему лучше не хранить зубную щетку в ванной: вы будете удивлены

Сохраняя свою зубную щетку в ванной комнате, вы возможно подвергаете опасности ваше здоровье, утверждают стоматологи-эксперты. Когда вы смываете воду в унитазе с открытой крышкой, капли воды, содержащие бактерии и микроорганизмы, могут оседать на поверхности зубной щетки. Это может привести к загрязнению бактериями и другими загрязнениями, включая частицы фекалий.

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Также, ванная обычно имеет повышенную влажность, что способствует росту бактерий и плесени. Хранение зубной щетки в ванной комнате может увеличить эти риски, особенно в условиях, когда несколько членов семьи пользуются одной комнатой.

Для минимизации рисков загрязнения зубной щетки рекомендуется закрывать крышку унитаза при смывании, промывать щетку перед использованием, хранить ее вертикально, избегать контакта с другими зубными щетками. Лучшим способом защитить зубную щетку от загрязнения бактериями и инфекциями является хранение ее в чехле и в сухом месте вне ванной комнаты.

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