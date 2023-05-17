Страшний на вигляд павук виявився чи не найбільш сором'язливою істотою на Землі (фото)

Біологи з Університету Джорджії, які досліджували реакцію різних видів павуків на стресові чинники, з'ясували, хто з павуків найбільш "сором'язливий". Цією істотою виявився масивний гігантський Trichonephila clavata.

Як пише видання IFLScience, дослідження вчених показало, що павуки Trichonephila clavata використовують для виживання незвичайну межу: "вони боязкі та сором'язливі".

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Під час дослідження вчені порівняли реакцію понад 450 павуків з 10 різних видів на короткочасне та нешкідливе занепокоєння. Вони використовували спринцівку, щоб м'яко обдувати окремих павуків двома швидкими струменями повітря. Це незначне порушення змушувало павуків завмирати на деякий час, стаючи абсолютно нерухомими.

Аналіз показав, що в той час, як більшість павуків завмирали менш ніж на хвилину, перш ніж відновити свою звичайну діяльність, павуки Trichonephila clavata залишалися нерухомими понад годину. Єдиним іншим видом павуків, що продемонстрував аналогічну тривалу реакцію, був споріднений вигляд Trichonephila clavipes.

"Вони здебільшого відключаються і чекають, поки перешкоди зникнуть. Наша робота показує, що ці павуки дійсно бояться вас більше, ніж ви їх", – зауважив співавтор дослідження Енді Девіс.

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